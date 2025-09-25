Director de Companii
Instacart
Instacart Manager Design de Produs Salarii

Compensația totală medie pentru Manager Design de Produs in Canada la Instacart variază de la CA$163K la CA$237K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Instacart. Ultima actualizare: 9/25/2025

Compensația Totală Medie

CA$187K - CA$213K
Canada
Interval Comun
Interval Posibil
CA$163KCA$187KCA$213KCA$237K
Interval Comun
Interval Posibil

CA$226K

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Instacart, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)

50%

AN 1

50%

AN 2

Tip Acțiuni
RSU

La Instacart, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 2 ani:

  • 50% se dobândește în 1st-AN (50.00% anual)

  • 50% se dobândește în 2nd-AN (12.50% trimestrial)



Întrebări frecvente

The highest paying salary package reported for a Manager Design de Produs at Instacart in Canada sits at a yearly total compensation of CA$237,105. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Instacart for the Manager Design de Produs role in Canada is CA$162,758.

