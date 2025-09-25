Instacart Manager Design de Produs Salarii

Compensația totală medie pentru Manager Design de Produs in Canada la Instacart variază de la CA$163K la CA$237K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Instacart. Ultima actualizare: 9/25/2025

Compensația Totală Medie CA$187K - CA$213K Canada Interval Comun Interval Posibil CA$163K CA$187K CA$213K CA$237K Interval Comun Interval Posibil

Program de Vesting Principal Alternativ 1 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Tip Acțiuni RSU La Instacart, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani: 25 % se dobândește în 1st - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 2nd - AN ( 6.25 % trimestrial )

25 % se dobândește în 3rd - AN ( 6.25 % trimestrial )

25 % se dobândește în 4th - AN ( 6.25 % trimestrial ) 50 % AN 1 50 % AN 2 Tip Acțiuni RSU La Instacart, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 2 ani: 50 % se dobândește în 1st - AN ( 50.00 % anual )

50 % se dobândește în 2nd - AN ( 12.50 % trimestrial )

Care este calendarul de dobândire la Instacart ?

