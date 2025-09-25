Director de Companii
Instacart
Compensația totală medie pentru Manager Parteneri in United States la Instacart variază de la $233K la $318K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Instacart. Ultima actualizare: 9/25/2025

Compensația Totală Medie

$249K - $301K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$233K$249K$301K$318K
Interval Comun
Interval Posibil

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Instacart, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)

50%

AN 1

50%

AN 2

Tip Acțiuni
RSU

La Instacart, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 2 ani:

  • 50% se dobândește în 1st-AN (50.00% anual)

  • 50% se dobândește în 2nd-AN (12.50% trimestrial)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Parteneri la Instacart in United States ajunge la o compensație totală anuală de $317,840. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Instacart pentru rolul de Manager Parteneri in United States este $232,900.

Alte Resurse