Director de Companii
Instacart
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Operațiuni Marketing

  • Toate salariile Operațiuni Marketing

Instacart Operațiuni Marketing Salarii

Compensația totală medie pentru Operațiuni Marketing in United States la Instacart variază de la $165K la $235K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Instacart. Ultima actualizare: 9/25/2025

Compensația Totală Medie

$189K - $221K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$165K$189K$221K$235K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 2 încă Operațiuni Marketing contribuțiis la Instacart pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.


Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Instacart, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)

50%

AN 1

50%

AN 2

Tip Acțiuni
RSU

La Instacart, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 2 ani:

  • 50% se dobândește în 1st-AN (50.00% anual)

  • 50% se dobândește în 2nd-AN (12.50% trimestrial)



Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Operațiuni Marketing oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Instacart in United StatesOperațiuni Marketing最高薪酬方案，年度總薪酬為$235,170。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
InstacartOperațiuni Marketing職位 in United States年度總薪酬中位數為$164,820。

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Instacart

Companii Similare

  • Cruise
  • CloudKitchens
  • Seesaw
  • Gemini
  • Patreon
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse