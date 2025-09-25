Director de Companii
Instacart
Instacart
Instacart Consultant în Management Salarii

Compensația totală medie pentru Consultant în Management in United States la Instacart variază de la $83K la $118K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Instacart. Ultima actualizare: 9/25/2025

Compensația Totală Medie

$94K - $107K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$83K$94K$107K$118K
Interval Comun
Interval Posibil

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Instacart, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)

50%

AN 1

50%

AN 2

Tip Acțiuni
RSU

La Instacart, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 2 ani:

  • 50% se dobândește în 1st-AN (50.00% anual)

  • 50% se dobândește în 2nd-AN (12.50% trimestrial)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Consultant în Management la Instacart in United States ajunge la o compensație totală anuală de $118,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Instacart pentru rolul de Consultant în Management in United States este $83,000.

