Compensația pentru Dezvoltare Afaceri in United States la Instacart totalizează $201K pe year pentru L6. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Instacart. Ultima actualizare: 9/25/2025

Compensația Totală Medie

$223K - $259K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$197K$223K$259K$286K
Interval Comun
Interval Posibil
Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L3
Business Development 1
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Business Development 2
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
Senior Business Development 1
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
Senior Business Development 2
$201K
$146K
$55K
$0
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Instacart, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)

50%

AN 1

50%

AN 2

Tip Acțiuni
RSU

La Instacart, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 2 ani:

  • 50% se dobândește în 1st-AN (50.00% anual)

  • 50% se dobândește în 2nd-AN (12.50% trimestrial)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Dezvoltare Afaceri la Instacart in United States ajunge la o compensație totală anuală de $285,600. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Instacart pentru rolul de Dezvoltare Afaceri in United States este $196,800.

