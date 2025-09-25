Compensația pentru Contabil in United States la Instacart totalizează $133K pe year pentru L4. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $143K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Instacart. Ultima actualizare: 9/25/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$133K
$128K
$5.1K
$0
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Instacart, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)
50%
AN 1
50%
AN 2
La Instacart, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 2 ani:
50% se dobândește în 1st-AN (50.00% anual)
50% se dobândește în 2nd-AN (12.50% trimestrial)
