Compensația totală medie pentru Data Scientist in United States la Inspirit AI variază de la $85.3K la $124K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Inspirit AI. Ultima actualizare: 9/25/2025

Compensația Totală Medie

$96.7K - $112K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$85.3K$96.7K$112K$124K
Interval Comun
Interval Posibil

$160K

The highest paying salary package reported for a Data Scientist at Inspirit AI in United States sits at a yearly total compensation of $123,760. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Inspirit AI for the Data Scientist role in United States is $85,280.

