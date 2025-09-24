Director de Companii
insightsoftware
insightsoftware Arhitect de Soluții Salarii

Compensația totală medie pentru Arhitect de Soluții in United States la insightsoftware variază de la $93.3K la $131K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la insightsoftware. Ultima actualizare: 9/24/2025

$101K - $117K
United States
$93.3K$101K$117K$131K
The highest paying salary package reported for a Arhitect de Soluții at insightsoftware in United States sits at a yearly total compensation of $130,592. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at insightsoftware for the Arhitect de Soluții role in United States is $93,280.

