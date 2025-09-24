Director de Companii
Compensația totală medie pentru Inginer de Vânzări in United Kingdom la insightsoftware variază de la £130K la £181K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la insightsoftware. Ultima actualizare: 9/24/2025

Compensația Totală Medie

£140K - £164K
United Kingdom
Interval Comun
Interval Posibil
£130K£140K£164K£181K
Interval Comun
Interval Posibil

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer de Vânzări la insightsoftware in United Kingdom ajunge la o compensație totală anuală de £181,415. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la insightsoftware pentru rolul de Inginer de Vânzări in United Kingdom este £130,246.

