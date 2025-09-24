Director de Companii
insightsoftware
  • Salarii
  • Manager de Produs

  • Toate salariile Manager de Produs

insightsoftware Manager de Produs Salarii

Pachetul median de compensație pentru Manager de Produs in United States la insightsoftware totalizează $196K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la insightsoftware. Ultima actualizare: 9/24/2025

Pachetul Median
company icon
insightsoftware
Product Manager
hidden
Total pe an
$196K
Nivel
-
Salariu de bază
$170K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$25.5K
Ani în companie
23 Ani
Ani experiență
28 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la insightsoftware?

$160K

Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Salarii de Stagiu

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager de Produs la insightsoftware in United States ajunge la o compensație totală anuală de $310,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la insightsoftware pentru rolul de Manager de Produs in United States este $181,000.

