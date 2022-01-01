Director de Companii
Inovalon
Inovalon Salarii

Salariul de la Inovalon variază de la $43,675 în compensație totală pe an pentru un Arhitect de Soluții la nivelul inferior până la $276,375 pentru un Consultant în Management la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Inovalon. Ultima actualizare: 9/15/2025

$160K

Inginer Software
Median $100K

Inginer Software Backend

Manager de Produs
Median $132K
Analist de Date
Median $100K

Analist de Afaceri
Median $96K
Dezvoltare Afaceri
$110K
Servicii Clienți
$55.3K
Resurse Umane
$190K
Consultant în Management
$276K
Manager de Proiect
$146K
Vânzări
$49.8K
Manager Inginerie Software
$246K
Arhitect de Soluții
$43.7K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Inovalon este Consultant în Management at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $276,375. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Inovalon este $105,223.

