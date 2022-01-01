Inovalon Salarii

Salariul de la Inovalon variază de la $43,675 în compensație totală pe an pentru un Arhitect de Soluții la nivelul inferior până la $276,375 pentru un Consultant în Management la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Inovalon . Ultima actualizare: 9/15/2025