Innovaccer Salarii

Salariul de la Innovaccer variază de la $9,325 în compensație totală pe an pentru un Analist de Date la nivelul inferior până la $260,100 pentru un Manager Design de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Innovaccer. Ultima actualizare: 9/6/2025

$160K

Inginer Software
Software Engineer 1 $15K
Software Engineer 2 $38.3K

Inginer Software Backend

Data Scientist
Median $17.5K
Manager de Produs
Median $55.8K

Manager Inginerie Software
Median $67.7K
Analist de Date
Median $9.3K
Designer de Produs
Median $21.6K
Manager Data Science
$70.8K
Tehnolog Informațional (IT)
$77.7K
Consultant în Management
$16.5K
Operațiuni Marketing
$11.8K
Manager Design de Produs
$260K
Vânzări
$11.8K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Innovaccer este Manager Design de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $260,100. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Innovaccer este $21,561.

