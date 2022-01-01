Innovaccer Salarii

Salariul de la Innovaccer variază de la $9,325 în compensație totală pe an pentru un Analist de Date la nivelul inferior până la $260,100 pentru un Manager Design de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Innovaccer . Ultima actualizare: 9/6/2025