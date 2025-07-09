Innotech Salarii

Director de Companii
Salariul de la Innotech variază de la $11,973 în compensație totală pe an pentru un Tehnolog Informațional (IT) la nivelul inferior până la $122,400 pentru un Inginer Chimist la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Innotech. Ultima actualizare: 9/14/2025

$160K

Inginer Software
Median $51K

Inginer Software Frontend

Inginer Software Backend

Inginer Software Asigurare Calitate (QA)

Inginer Date

Inginer DevOps

Analist de Date
Median $39.8K
Analist de Afaceri
Median $46K

Arhitect de Soluții
Median $68K

Arhitect Date

Manager Program Tehnic
Median $78.9K
Asistent Administrativ
$22.7K
Inginer Chimist
$122K
Data Scientist
Median $31.3K
Tehnolog Informațional (IT)
$12K
Bancher de Investiții
$41.8K
Juridic
$63.2K
Designer de Produs
$38.8K
Manager de Produs
$60.2K
Manager de Proiect
$91.4K
Recrutor
$58.5K
Manager Inginerie Software
$66K
Capitalist de Risc
$41.9K
Întrebări frecvente

The highest paying role reported at Innotech is Inginer Chimist at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $122,400. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Innotech is $50,958.

