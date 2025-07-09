Innotech Salarii

Salariul de la Innotech variază de la $11,973 în compensație totală pe an pentru un Tehnolog Informațional (IT) la nivelul inferior până la $122,400 pentru un Inginer Chimist la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Innotech . Ultima actualizare: 9/14/2025