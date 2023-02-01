Directorul Companiilor
InnoPeak Technology
InnoPeak Technology Salarii

Intervalul salarial InnoPeak Technology variază de la $93,132 în compensație totală anuală pentru Manager de Produs la capătul de jos la $265,000 pentru Inginer de Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai InnoPeak Technology. Ultima actualizare: 8/23/2025

$160K

Inginer de Software
Median $265K
Specialist în Științe de Date
$237K
Inginer de Hardware
$165K

Juridic
$221K
Designer de Produs
$109K
Manager de Produs
$93.1K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la InnoPeak Technology este Inginer de Software cu o compensație totală anuală de $265,000. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la InnoPeak Technology este $192,960.

