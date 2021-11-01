INNOLUX Salarii

Salariul de la INNOLUX variază de la $23,852 în compensație totală pe an pentru un Designer de Produs la nivelul inferior până la $39,308 pentru un Manager de Proiect la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la INNOLUX . Ultima actualizare: 9/14/2025