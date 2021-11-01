Director de Companii
INNOLUX
INNOLUX Salarii

Salariul de la INNOLUX variază de la $23,852 în compensație totală pe an pentru un Designer de Produs la nivelul inferior până la $39,308 pentru un Manager de Proiect la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la INNOLUX. Ultima actualizare: 9/14/2025

$160K

Inginer Software
Median $25.9K
Inginer Mecanic
$36.1K
Designer de Produs
$23.9K

Manager de Proiect
$39.3K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la INNOLUX este Manager de Proiect at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $39,308. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la INNOLUX este $30,980.

