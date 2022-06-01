Director de Companii
InMoment
InMoment Salarii

Salariul de la InMoment variază de la $67,909 în compensație totală pe an pentru un Marketing la nivelul inferior până la $271,350 pentru un Vânzări la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la InMoment. Ultima actualizare: 9/6/2025

$160K

Inginer Software
Median $121K
Marketing
$67.9K
Manager de Produs
$101K

Vânzări
$271K
Întrebări frecvente

The highest paying role reported at InMoment is Vânzări at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $271,350. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at InMoment is $111,245.

