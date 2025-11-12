Director de Companii
InMobi
InMobi Arhitect Date Salarii

Compensația totală medie pentru Arhitect Date in India la InMobi variază de la ₹3.57M la ₹4.89M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la InMobi. Ultima actualizare: 11/12/2025

Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La InMobi, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (1.19% per perioadă)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Arhitect Date la InMobi in India ajunge la o compensație totală anuală de ₹12,983,232. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la InMobi pentru rolul de Arhitect Date in India este ₹5,477,583.

