Compensația totală medie pentru Manager Program Tehnic in United States la Ingram Micro variază de la $144K la $208K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Ingram Micro. Ultima actualizare: 11/1/2025

Compensația Totală Medie

$163K - $189K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$144K$163K$189K$208K
Interval Comun
Interval Posibil

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Care sunt nivelurile de carieră la Ingram Micro?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Program Tehnic la Ingram Micro in United States ajunge la o compensație totală anuală de $208,250. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Ingram Micro pentru rolul de Manager Program Tehnic in United States este $143,500.

