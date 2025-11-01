Compensația pentru Inginer Software in India la Ingram Micro variază de la ₹925K pe year pentru Software Engineer II la ₹1.65M pe year pentru Senior Software Engineer. Pachetul median de compensație pe year in India totalizează ₹1.11M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Ingram Micro. Ultima actualizare: 11/1/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Associate Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹925K
₹792K
₹65.5K
₹67.1K
Senior Software Engineer
₹1.65M
₹1.39M
₹0
₹259K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
