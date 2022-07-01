Infront X Salarii

Directorul Companiilor
Intervalul salarial Infront X variază de la $43,512 în compensație totală anuală pentru Manager de Proiect la capătul de jos la $181,090 pentru Manager de Produs la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Infront X. Ultima actualizare: 8/12/2025

$160K

Manager de Produs
$181K
Manager de Proiect
$43.5K
Inginer de Software
$92.8K

Manager de Program Tehnic
$161K
Întrebări Frecvente

The highest paying role reported at Infront X is Manager de Produs at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $181,090. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Infront X is $126,793.

Alte Resurse