Infront X Salarii

Intervalul salarial Infront X variază de la $43,512 în compensație totală anuală pentru Manager de Proiect la capătul de jos la $181,090 pentru Manager de Produs la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Infront X . Ultima actualizare: 8/12/2025