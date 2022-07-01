Directorul Companiilor
Infovista
Infovista Salarii

Intervalul salarial Infovista variază de la $59,700 în compensație totală anuală pentru Designer de Produs la capătul de jos la $120,011 pentru Arhitect de Soluții la capătul de sus.

$160K

Designer de Produs
$59.7K
Inginer de Software
$101K
Arhitect de Soluții
$120K

Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Infovista este Arhitect de Soluții at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $120,011. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Infovista este $101,490.

