Infotech Salarii

Intervalul salarial Infotech variază de la $24,984 în compensație totală anuală pentru Inginer Electrician la capătul de jos la $100,025 pentru Inginer de Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Infotech. Ultima actualizare: 8/11/2025

$160K

Inginer Electrician
$25K
Recrutor
$99.5K
Inginer de Software
$100K

Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Infotech este Inginer de Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $100,025. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Infotech este $99,500.

