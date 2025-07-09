Infotech Salarii

Intervalul salarial Infotech variază de la $24,984 în compensație totală anuală pentru Inginer Electrician la capătul de jos la $100,025 pentru Inginer de Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Infotech . Ultima actualizare: 8/11/2025