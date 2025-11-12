Infosys Inginer Software Full-Stack Salarii în United States

Compensația pentru Inginer Software Full-Stack in United States la Infosys variază de la $64.4K pe year pentru JL3B la $149K pe year pentru JL6A. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $100K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Infosys. Ultima actualizare: 11/12/2025

Numele nivelului Total Bază Acțiuni ( /yr ) Bonus JL3B Systems Engineer ( Nivel de intrare ) $64.4K $64.4K $0 $0 JL3A Senior Systems Engineer $92.6K $88.3K $4.3K $0 JL4 Technology Analyst $88.5K $88.5K $0 $0 JL5 Technology Lead $99.9K $99.3K $22 $607 Vizualizează 2 Mai multe niveluri

Ultimele trimiteri de salarii

Program de Vesting Principal 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Tip Acțiuni Options La Infosys, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani: 25 % se dobândește în 1st - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 2nd - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 3rd - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 4th - AN ( 25.00 % anual )

Care este calendarul de dobândire la Infosys ?

