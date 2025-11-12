Compensația pentru Inginer DevOps in Pune Metropolitan Region la Infosys totalizează ₹1.1M pe year pentru JL5. Pachetul median de compensație pe year in Pune Metropolitan Region totalizează ₹597K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Infosys. Ultima actualizare: 11/12/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni ()
Bonus
JL3B
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL3A
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL5
₹1.1M
₹1.1M
₹0
₹0
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Infosys, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 3rd-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 4th-AN (25.00% anual)