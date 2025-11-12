Compensația pentru Inginer Software Backend in Greater Bengaluru la Infosys variază de la ₹622K pe year pentru JL3B la ₹1.73M pe year pentru JL5. Pachetul median de compensație pe year in Greater Bengaluru totalizează ₹969K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Infosys. Ultima actualizare: 11/12/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni ()
Bonus
JL3B
₹622K
₹622K
₹0
₹0
JL3A
₹659K
₹645K
₹0
₹14.8K
JL4
₹1.04M
₹1.01M
₹0
₹31.1K
JL5
₹1.73M
₹1.67M
₹29.7K
₹34.2K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Infosys, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 3rd-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 4th-AN (25.00% anual)