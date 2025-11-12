Director de Companii
Infosys Inginer Software Backend Salarii în Canada

Compensația pentru Inginer Software Backend in Canada la Infosys variază de la CA$90.4K pe year pentru JL3B la CA$104K pe year pentru JL5. Pachetul median de compensație pe year in Canada totalizează CA$101K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Infosys. Ultima actualizare: 11/12/2025

Media Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni ()
Bonus
JL3B
Systems Engineer(Nivel de intrare)
CA$90.4K
CA$90.4K
CA$0
CA$0
JL3A
Senior Systems Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JL4
Technology Analyst
CA$86.1K
CA$86.1K
CA$0
CA$0
JL5
Technology Lead
CA$104K
CA$104K
CA$420
CA$0
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
Options

La Infosys, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (25.00% anual)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software Backend la Infosys in Canada ajunge la o compensație totală anuală de CA$109,459. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Infosys pentru rolul de Inginer Software Backend in Canada este CA$100,792.

Alte Resurse