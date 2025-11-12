Director de Companii
Infosys
Infosys Designer UX Salarii în India

Pachetul median de compensație pentru Designer UX in India la Infosys totalizează ₹1.22M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Infosys. Ultima actualizare: 11/12/2025

Pachetul Median
Infosys
UX Designer
Bengaluru, KA, India
Total pe an
₹1.22M
Nivel
L3
Salariu de bază
₹1.22M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Ani în companie
6 Ani
Ani experiență
6 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Infosys?
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
Options

La Infosys, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (25.00% anual)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Designer UX la Infosys in India ajunge la o compensație totală anuală de ₹1,492,206. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Infosys pentru rolul de Designer UX in India este ₹1,130,885.

