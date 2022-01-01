Infostretch Salarii

Directorul Companiilor
Intervalul salarial Infostretch variază de la $118,000 în compensație totală anuală pentru Inginer de Software la capătul de jos la $169,150 pentru Manager de Design de Produs la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Infostretch. Ultima actualizare: 8/11/2025

$160K

Inginer de Software
Median $118K
Tehnolog IT
$136K
Manager de Design de Produs
$169K

Întrebări Frecvente

The highest paying role reported at Infostretch is Manager de Design de Produs at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $169,150. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Infostretch is $135,675.

