Compensația pentru Inginer Software in United States la Infor variază de la $78.9K pe year pentru Associate Software Engineer la $123K pe year pentru Senior Software Engineer. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $84K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Infor. Ultima actualizare: 10/2/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Associate Software Engineer
$78.9K
$78.9K
$0
$0
Software Engineer
$96.4K
$96.4K
$0
$0
Senior Software Engineer
$123K
$123K
$0
$0
Team Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
