Compensația pentru Inginer Software in United States la Infor variază de la $78.9K pe year pentru Associate Software Engineer la $123K pe year pentru Senior Software Engineer. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $84K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Infor. Ultima actualizare: 10/2/2025

Media Compensație După Nivel
Adaugă compensațiaCompară nivelurile
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Associate Software Engineer
(Nivel de intrare)
$78.9K
$78.9K
$0
$0
Software Engineer
$96.4K
$96.4K
$0
$0
Senior Software Engineer
$123K
$123K
$0
$0
Team Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Vizualizează 1 Mai multe niveluri
Adaugă compensațiaCompară nivelurile

Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Infor in United States ajunge la o compensație totală anuală de $123,476. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Infor pentru rolul de Inginer Software in United States este $84,000.

