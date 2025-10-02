Infor Inginer Software Salarii în Sri Lanka

Compensația pentru Inginer Software in Sri Lanka la Infor totalizează LKR 2.78M pe year pentru Software Engineer. Pachetul median de compensație pe year in Sri Lanka totalizează LKR 3.18M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Infor. Ultima actualizare: 10/2/2025

Media Compensație După Nivel Adaugă compensația Compară nivelurile

LKR 47.75M Fii Plătit, Nu Păcălit Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de LKR 8.95M+ (uneori LKR 89.54M+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Ultimele trimiteri de salarii

​ Filtru tabel Abonează-te Adaugă Adaugă comp. Adaugă compensație

Companie Locație | Dată Denumirea Nivelului Etichetă Ani de Experiență Total / La Companie Compensația Totală ( LKR ) Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus Nu au fost găsite salarii Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / Recrutare? Creează o ofertă interactivă

Contribuie

Care este calendarul de dobândire la Infor ?

Primește Salarii Verificate în Inbox Abonează-te la Inginer Software oferte verificate . Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe → Introdu Email-ul Introdu Email-ul Abonează-te Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.