Infor Inginer Software Salarii în Sri Lanka

Compensația pentru Inginer Software in Sri Lanka la Infor totalizează LKR 2.78M pe year pentru Software Engineer. Pachetul median de compensație pe year in Sri Lanka totalizează LKR 3.18M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Infor. Ultima actualizare: 10/2/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Associate Software Engineer
(Nivel de intrare)
LKR --
LKR --
LKR --
LKR --
Software Engineer
LKR 2.78M
LKR 2.7M
LKR 18.5K
LKR 59.7K
Senior Software Engineer
LKR --
LKR --
LKR --
LKR --
Team Lead Software Engineer
LKR --
LKR --
LKR --
LKR --
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Salarii de Stagiu

Care sunt nivelurile de carieră la Infor?

Întrebări frecvente

