Compensația pentru Inginer Software in Greater Hyderabad Area la Infor variază de la ₹667K pe year pentru Associate Software Engineer la ₹1.69M pe year pentru Senior Software Engineer. Pachetul median de compensație pe year in Greater Hyderabad Area totalizează ₹1.21M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Infor. Ultima actualizare: 10/2/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Associate Software Engineer
₹667K
₹667K
₹0
₹0
Software Engineer
₹1.94M
₹1.91M
₹0
₹25.4K
Senior Software Engineer
₹1.69M
₹1.69M
₹0
₹0
Team Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
