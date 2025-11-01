Director de Companii
InfoGlobalTech
InfoGlobalTech Inginer Software Salarii

Compensația totală medie pentru Inginer Software in India la InfoGlobalTech variază de la ₹867K la ₹1.24M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la InfoGlobalTech. Ultima actualizare: 11/1/2025

Compensația Totală Medie

₹994K - ₹1.16M
India
Interval Comun
Interval Posibil
₹867K₹994K₹1.16M₹1.24M
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la InfoGlobalTech?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la InfoGlobalTech in India ajunge la o compensație totală anuală de ₹1,236,906. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la InfoGlobalTech pentru rolul de Inginer Software in India este ₹866,891.

Alte Resurse