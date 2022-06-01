Directorul Companiilor
Info-Tech Research Group
Info-Tech Research Group Salarii

Intervalul salarial Info-Tech Research Group variază de la $31,990 în compensație totală anuală pentru Inginer de Software la capătul de jos la $119,710 pentru Vânzări la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Info-Tech Research Group. Ultima actualizare: 8/12/2025

$160K

Manager de Proiect
Median $102K
Consultant în Management
$61.7K
Vânzări
$120K

Inginer de Software
$32K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Info-Tech Research Group este Vânzări at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $119,710. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Info-Tech Research Group este $81,643.

