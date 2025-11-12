Compensația pentru Inginer Software Quality Assurance (QA) in Greater Delhi Area la Info Edge totalizează ₹1.35M pe year pentru Senior Software Engineer. Pachetul median de compensație pe year in Greater Delhi Area totalizează ₹1.4M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Info Edge. Ultima actualizare: 11/12/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni ()
Bonus
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.35M
₹1.29M
₹0
₹59.7K
Lead Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Tech Lead/Team Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
