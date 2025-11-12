Director de Companii
Info Edge Inginer Software Full-Stack Salarii în Greater Delhi Area

Compensația pentru Inginer Software Full-Stack in Greater Delhi Area la Info Edge totalizează ₹1.88M pe year pentru Senior Software Engineer. Pachetul median de compensație pe year in Greater Delhi Area totalizează ₹1.77M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Info Edge. Ultima actualizare: 11/12/2025

Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni ()
Bonus
Software Engineer
(Nivel de intrare)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.88M
₹1.69M
₹0
₹188K
Lead Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Tech Lead/Team Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Care sunt nivelurile de carieră la Info Edge?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software Full-Stack la Info Edge in Greater Delhi Area ajunge la o compensație totală anuală de ₹2,237,962. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Info Edge pentru rolul de Inginer Software Full-Stack in Greater Delhi Area este ₹1,820,994.

