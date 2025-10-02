Compensația pentru Inginer Software in Greater Delhi Area la Info Edge variază de la ₹1.8M pe year pentru Senior Software Engineer la ₹4.88M pe year pentru Tech Lead/Team Lead. Pachetul median de compensație pe year in Greater Delhi Area totalizează ₹2.01M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Info Edge. Ultima actualizare: 10/2/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.8M
₹1.69M
₹0
₹116K
Lead Engineer
₹2.06M
₹1.97M
₹0
₹89.8K
Tech Lead/Team Lead
₹4.88M
₹4.09M
₹509K
₹281K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
