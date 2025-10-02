Director de Companii
Info Edge
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Inginer Software

  • Toate salariile Inginer Software

  • Greater Delhi Area

Info Edge Inginer Software Salarii în Greater Delhi Area

Compensația pentru Inginer Software in Greater Delhi Area la Info Edge variază de la ₹1.8M pe year pentru Senior Software Engineer la ₹4.88M pe year pentru Tech Lead/Team Lead. Pachetul median de compensație pe year in Greater Delhi Area totalizează ₹2.01M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Info Edge. Ultima actualizare: 10/2/2025

Media Compensație După Nivel
Adaugă compensațiaCompară nivelurile
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Software Engineer
(Nivel de intrare)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.8M
₹1.69M
₹0
₹116K
Lead Engineer
₹2.06M
₹1.97M
₹0
₹89.8K
Tech Lead/Team Lead
₹4.88M
₹4.09M
₹509K
₹281K
Vizualizează 2 Mai multe niveluri
Adaugă compensațiaCompară nivelurile

₹13.94M

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de ₹2.61M+ (uneori ₹26.14M+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile
Salarii de Stagiu

Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la Info Edge?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Inginer Software oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Funcții incluse

Adaugă funcție nouă

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Inginer Software Asigurare Calitate (QA)

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Info Edge in Greater Delhi Area ajunge la o compensație totală anuală de ₹4,877,530. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Info Edge pentru rolul de Inginer Software in Greater Delhi Area este ₹2,065,751.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Info Edge

Companii Similare

  • SoFi
  • Stripe
  • Amazon
  • Google
  • Tesla
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse