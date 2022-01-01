Director de Companii
Infinidat
Infinidat Salarii

Salariul de la Infinidat variază de la $35,638 în compensație totală pe an pentru un Operațiuni Servicii Clienți in Israel la nivelul inferior până la $111,440 pentru un Marketing in United States la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Infinidat. Ultima actualizare: 9/13/2025

$160K

Inginer Software
Median $84.3K

Inginer Software Backend

Analist de Afaceri
$93.5K
Operațiuni Servicii Clienți
$35.6K

Marketing
$111K
Întrebări frecvente

بالاترین نقش پردرآمد گزارش شده در Infinidat، بازاریابی at the Common Range Average level با کل دستمزد سالانه $111,440 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Infinidat برابر $88,927 است.

