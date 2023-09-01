Inetum Salarii

Directorul Companiilor
Intervalul salarial Inetum variază de la $19,857 în compensație totală anuală pentru Analist de Date la capătul de jos la $162,089 pentru Operațiuni de Afaceri la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Inetum. Ultima actualizare: 8/19/2025

$160K

Inginer de Software
Median $33K

Inginer de software full-stack

Operațiuni de Afaceri
$162K
Analist de Afaceri
$48.8K

Analist de Date
$19.9K
Tehnolog IT
$37K
Consultant în Management
$25.2K
Manager de Produs
$30.5K
Manager de Proiect
$38.3K
Arhitect de Soluții
$42.1K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Inetum este Operațiuni de Afaceri at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $162,089. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Inetum este $36,991.

