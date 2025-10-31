Director de Companii
Indus Valley Partners
Indus Valley Partners Arhitect de Soluții Salarii

Compensația totală medie pentru Arhitect de Soluții in India la Indus Valley Partners variază de la ₹509K la ₹708K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Indus Valley Partners. Ultima actualizare: 10/31/2025

Compensația Totală Medie

₹545K - ₹642K
India
Interval Comun
Interval Posibil
₹509K₹545K₹642K₹708K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Indus Valley Partners?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Arhitect de Soluții la Indus Valley Partners in India ajunge la o compensație totală anuală de ₹708,275. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Indus Valley Partners pentru rolul de Arhitect de Soluții in India este ₹508,505.

