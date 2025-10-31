Director de Companii
Pachetul median de compensație pentru Manager Inginerie Software in Cyprus la inDriver totalizează €99.5K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la inDriver. Ultima actualizare: 10/31/2025

Pachetul Median
company icon
inDriver
Software Engineering Manager
Limassol, LI, Cyprus
Total pe an
€99.5K
Nivel
hidden
Salariu de bază
€99.5K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Ani în companie
0-1 Ani
Ani experiență
2-4 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la inDriver?
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Inginerie Software la inDriver in Cyprus ajunge la o compensație totală anuală de €108,847. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la inDriver pentru rolul de Manager Inginerie Software in Cyprus este €99,517.

Alte Resurse