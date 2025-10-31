Director de Companii
inDriver
  • Salarii
  • Designer de Produs

  • Toate salariile Designer de Produs

inDriver Designer de Produs Salarii

Pachetul median de compensație pentru Designer de Produs in Kazakhstan la inDriver totalizează KZT 23.16M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la inDriver.

Pachetul Median
company icon
inDriver
Product Designer
Almaty, AC, Kazakhstan
Total pe an
KZT 23.16M
Nivel
Middle
Salariu de bază
KZT 23.16M
Stock (/yr)
KZT 0
Bonus
KZT 0
Ani în companie
1 An
Ani experiență
5 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la inDriver?
Block logo
+KZT 30.25M
Robinhood logo
+KZT 46.41M
Stripe logo
+KZT 10.43M
Datadog logo
+KZT 18.25M
Verily logo
+KZT 11.47M
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Designer de Produs la inDriver in Kazakhstan ajunge la o compensație totală anuală de KZT 33,306,949. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la inDriver pentru rolul de Designer de Produs in Kazakhstan este KZT 23,155,177.

