Pachetul median de compensație pentru Inginer Hardware in United States la indie Semiconductor totalizează $160K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la indie Semiconductor. Ultima actualizare: 10/31/2025

Pachetul Median
company icon
indie Semiconductor
IC Design
Aliso Viejo, CA
Total pe an
$160K
Nivel
2
Salariu de bază
$120K
Stock (/yr)
$40K
Bonus
$0
Ani în companie
2 Ani
Ani experiență
2 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la indie Semiconductor?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ultimele trimiteri de salarii
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Hardware la indie Semiconductor in United States ajunge la o compensație totală anuală de $314,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la indie Semiconductor pentru rolul de Inginer Hardware in United States este $185,000.

