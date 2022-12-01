IndiaMART Salarii

Intervalul salarial IndiaMART variază de la $6,585 în compensație totală anuală pentru Vânzări la capătul de jos la $28,744 pentru Manager de Produs la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai IndiaMART . Ultima actualizare: 8/19/2025