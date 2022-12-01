IndiaMART Salarii

Directorul Companiilor
Intervalul salarial IndiaMART variază de la $6,585 în compensație totală anuală pentru Vânzări la capătul de jos la $28,744 pentru Manager de Produs la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai IndiaMART. Ultima actualizare: 8/19/2025

$160K

Inginer de Software
Median $13.8K

Inginer de software full-stack

Inginer de software backend

Manager de Produs
Median $28.7K
Vânzări
$6.6K

Capitalist de Risc
$11.8K
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la IndiaMART este Manager de Produs cu o compensație totală anuală de $28,744. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la IndiaMART este $12,839.

