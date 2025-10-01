Indeed Data Scientist Salarii în India

Compensația pentru Data Scientist in India la Indeed totalizează ₹3.69M pe year pentru L1. Pachetul median de compensație pe year in India totalizează ₹4.05M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Indeed. Ultima actualizare: 10/1/2025

Program de Vesting Principal Alternativ 1 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Tip Acțiuni RSU La Indeed, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani: 25 % se dobândește în 1st - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 2nd - AN ( 6.25 % trimestrial )

25 % se dobândește în 3rd - AN ( 6.25 % trimestrial )

25 % se dobândește în 4th - AN ( 6.25 % trimestrial ) RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries. 33.3 % AN 1 33.3 % AN 2 33.4 % AN 3 Tip Acțiuni RSU La Indeed, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani: 33.3 % se dobândește în 1st - AN ( 33.30 % anual )

33.3 % se dobândește în 2nd - AN ( 8.32 % trimestrial )

33.4 % se dobândește în 3rd - AN ( 8.35 % trimestrial ) RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

Care este calendarul de dobândire la Indeed ?

