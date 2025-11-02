Director de Companii
Compensația totală medie pentru Servicii Clienți in India la Indeed variază de la ₹769K la ₹1.12M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Indeed. Ultima actualizare: 11/2/2025

Compensația Totală Medie

₹882K - ₹1.01M
India
Interval Comun
Interval Posibil
₹769K₹882K₹1.01M₹1.12M
Interval Comun
Interval Posibil

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Indeed, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.4%

AN 3

Tip Acțiuni
RSU

La Indeed, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 33.3% se dobândește în 1st-AN (33.30% anual)

  • 33.3% se dobândește în 2nd-AN (8.32% trimestrial)

  • 33.4% se dobândește în 3rd-AN (8.35% trimestrial)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Servicii Clienți la Indeed in India ajunge la o compensație totală anuală de ₹1,119,704. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Indeed pentru rolul de Servicii Clienți in India este ₹768,610.

Alte Resurse