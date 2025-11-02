Director de Companii
Compensația totală medie pentru Dezvoltare Corporativă la Indeed variază de la $240K la $329K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Indeed. Ultima actualizare: 11/2/2025

Compensația Totală Medie

$260K - $309K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$240K$260K$309K$329K
Interval Comun
Interval Posibil

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Indeed, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.4%

AN 3

Tip Acțiuni
RSU

La Indeed, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 33.3% se dobândește în 1st-AN (33.30% anual)

  • 33.3% se dobândește în 2nd-AN (8.32% trimestrial)

  • 33.4% se dobândește în 3rd-AN (8.35% trimestrial)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Dezvoltare Corporativă la Indeed ajunge la o compensație totală anuală de $328,900. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Indeed pentru rolul de Dezvoltare Corporativă este $240,240.

