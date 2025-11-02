Indeed Manager Operațiuni de Afaceri Salarii

Compensația totală medie pentru Manager Operațiuni de Afaceri la Indeed variază de la $210K la $293K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Indeed. Ultima actualizare: 11/2/2025

Compensația Totală Medie $225K - $265K United States Interval Comun Interval Posibil $210K $225K $265K $293K Interval Comun Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Manager Operațiuni de Afaceri contribuțiis la Indeed pentru a debloca! Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră! 💰 Vezi Tot Salarii 💪 Contribuie Salariul Tău

+ $58K + $89K + $20K + $35K + $22K Don't get lowballed

Program de Vesting Principal Alternativ 1 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Tip Acțiuni RSU La Indeed, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani: 25 % se dobândește în 1st - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 2nd - AN ( 6.25 % trimestrial )

25 % se dobândește în 3rd - AN ( 6.25 % trimestrial )

25 % se dobândește în 4th - AN ( 6.25 % trimestrial ) RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries. 33.3 % AN 1 33.3 % AN 2 33.4 % AN 3 Tip Acțiuni RSU La Indeed, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani: 33.3 % se dobândește în 1st - AN ( 33.30 % anual )

33.3 % se dobândește în 2nd - AN ( 8.32 % trimestrial )

33.4 % se dobândește în 3rd - AN ( 8.35 % trimestrial ) RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

Care este calendarul de dobândire la Indeed ?

Primește Salarii Verificate în Inbox Abonează-te la Manager Operațiuni de Afaceri oferte verificate . Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe → Introdu Email-ul Introdu Email-ul Abonează-te Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.