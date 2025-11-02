Director de Companii
Pachetul median de compensație pentru Operațiuni de Afaceri la Indeed totalizează $140K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Indeed. Ultima actualizare: 11/2/2025

Pachetul Median
company icon
Indeed
Business Operations
New York, NY
Total pe an
$140K
Nivel
L3
Salariu de bază
$140K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Ani în companie
3 Ani
Ani experiență
5 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Indeed?
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Indeed, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.4%

AN 3

Tip Acțiuni
RSU

La Indeed, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 33.3% se dobândește în 1st-AN (33.30% anual)

  • 33.3% se dobândește în 2nd-AN (8.32% trimestrial)

  • 33.4% se dobândește în 3rd-AN (8.35% trimestrial)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Operațiuni de Afaceri la Indeed ajunge la o compensație totală anuală de $228,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Indeed pentru rolul de Operațiuni de Afaceri este $115,000.

