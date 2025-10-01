Director de Companii
Incred Finance
Incred Finance Inginer Software Salarii în Greater Bengaluru

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Greater Bengaluru la Incred Finance totalizează ₹30.5K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Incred Finance. Ultima actualizare: 10/1/2025

Pachetul Median
company icon
Incred Finance
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total pe an
₹30.5K
Nivel
Senior
Salariu de bază
₹26.9K
Stock (/yr)
₹2K
Bonus
₹1.7K
Ani în companie
2-4 Ani
Ani experiență
5-10 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Incred Finance?

₹160K

Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Salarii de Stagiu

Întrebări frecvente

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Inginer Software bij Incred Finance in Greater Bengaluru ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₹6,712,971. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Incred Finance voor de Inginer Software functie in Greater Bengaluru is ₹2,462,941.

