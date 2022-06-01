Directorul Companiilor
Included Health
Included Health Salarii

Intervalul salarial Included Health variază de la $114,570 în compensație totală anuală pentru Analist Financiar la capătul de jos la $332,655 pentru Operațiuni de Afaceri la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Included Health. Ultima actualizare: 8/19/2025

$160K

Inginer de Software
Software Engineer 2 $185K
Senior Software Engineer $218K

Inginer de software full-stack

Manager de Produs
Median $219K
Asistent Administrativ
$125K

Operațiuni de Afaceri
$333K
Analist de Date
$134K
Specialist în Științe de Date
$325K
Analist Financiar
$115K
Designer de Produs
$186K
Manager de Program
$208K
Manager de Proiect
$137K
Recrutor
$166K
Manager de Inginerie Software
$265K
Cercetător UX
$286K
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Included Health, Granturi de acțiuni/equity sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Included Health este Operațiuni de Afaceri at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $332,655. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Included Health este $197,003.

